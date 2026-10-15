В Европе сезон вируса Западного Нила оказался самым интенсивным за всё время наблюдений.

По мере того как вирус распространяется на новые части континента и передаётся через укусы инфицированных комаров, об этом в четверг сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), передает euronews.com.

Страны Европейского союза сообщили о 1 715 местных случаях инфицирования людей вирусом Западного Нила — это рекордный показатель — и о 130 летальных исходах по данным на 7 октября. Часть случаев была зафиксирована в регионах, где ранее инфекции не наблюдалось.

«Недавние выявления у людей и животных в Бельгии и Нидерландах показывают, что вирус теперь циркулирует дальше на север, и эта тенденция, как ожидается, сохранится в ближайшие годы», — предупредили в ECDC.

В Нидерландах с начала года зарегистрировано 59 случаев заболевания у людей. В Бельгии сообщается о 15 случаях — это первые когда‑либо зафиксированные в стране местные инфекции у человека.

Италия остаётся наиболее пострадавшей страной: там зарегистрировано 748 случаев, тогда как Греция и Франция сообщили, соответственно, о 445 и 144 случаях — это самые высокие показатели заражения людей вирусом Западного Нила, когда‑либо отмеченные в этих странах.

«Вирус Западного Нила наглядно показывает, почему так важен межсекторный подход», — заявила в пресс‑релизе старший эксперт ECDC Селин Госнер.

«Вирус циркулирует между комарами и птицами и может вызывать заболевание у людей и лошадей, поэтому ни один отдельный сектор не может справиться с этим риском в одиночку», — добавила она.

Хотя число случаев растёт по всему континенту, тяжесть заболевания остаётся прежней. По данным ECDC, количество людей, которые умерли, нуждались в госпитализации или у которых развились неврологические симптомы, сопоставимо с показателями предыдущего десятилетия.

По мере распространения вируса по Европе и роста числа людей, оказавшихся в группе риска, ECDC призывает к лучшей готовности.

«Заболеваемость вирусом Западного Нила сильно варьируется от года к году и её трудно прогнозировать, но мы можем позаботиться о том, чтобы быть готовыми», — сказал Оле Хойер, руководитель подразделения в ECDC.

«Более раннее выявление, повышение осведомлённости и эффективный контроль численности комаров помогут нам снизить воздействие вируса по мере его распространения на новые территории».

Лицензированной вакцины для людей пока нет, а лечение ограничивается купированием симптомов и поддерживающей терапией в стационаре при тяжёлом развитии болезни.

Использование средств от комаров, свободной одежды с длинными рукавами и штанинами, москитных сеток на окнах, пологов или кондиционеров помогает снизить риск для людей, живущих в затронутых районах.

Особенно важно защищаться пожилым людям и тем, у кого ослаблена иммунная система: они чаще сталкиваются с тяжёлым течением инфекции.