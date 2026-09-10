В Нидерландах от заражения вирусом Западного Нила скончались три человека. Об этом сообщил портал Nu.nl со ссылкой на данные Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM).

Общее количество выявленных случаев инфицирования лихорадкой Западного Нила в стране достигло 18. О первом летальном исходе стало известно в августе.

Роспотребнадзор до этого сообщал, что комары, обитающие в России, могут переносить опасную лихорадку Западного Нила. Там уточнили, что вирус регистрируется в стране с 1999 года. Чаще всего он встречается в южных регионах. Как сообщили в Роспотребнадзоре, инфекция не передается от человека к человеку.

Лихорадка Западного Нила распространена в странах с теплым климатом — Египте, Греции, Израиле, Таиланде, Вьетнаме, Индии и многих регионах Африки, Азии, Европы и Северной Америки. Перед поездками в тропики Роспотребнадзор советует уточнять эпидситуацию у туроператоров.