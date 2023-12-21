В Баку в рамках проекта по созданию велосипедных дорожек на дороги наносится зеленая разметка с целью повышения безопасности на перекрестках для велосипедистов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, зеленая разметка означает, что на этих участках дорожного полотна преимущество имеют велосипеды и скутеры (самокаты) и другие участники движения должны им уступать на этой полосе. Это также сигнализирует о том, что микромобильным транспортным средствам следует соблюдать осторожность.