Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань.

Как передает #, об этом сообщают российские СМИ.

Вместе с лидерами ряда стран — Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана — он примет участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего».

В рамках турнира Путин проведет ряд двусторонних встреч, а также посетит Казанский авиационный завод.

«Игры будущего» продляться до 3 марта в Казани. В них примут участие свыше 260 команд и 2 000 спортсменов из разных стран.