Основатель и владелец города-курорта Sea Breeze Эмин Агаларов и Генеральный директор Oceanman Azerbaijan Сабина Мамедова подписали меморандум о проведении OCEANMAN Azerbaijan Sea Breeze — первого этапа OCEANMAN в Азербайджане. Проект будет реализован в партнерстве с Dream Group International при поддержке Министерства молодежи и спорта и Федерации плавания Азербайджана и направлен на развитие плавания на открытой воде, расширение международного спортивного сотрудничества и продвижения Азербайджана как направления для спортивного туризма, сообщает «Зеркало».

«Мы очень рады, что впервые в Азербайджане международная серия OCEANMAN пройдет именно в Sea Breeze», — сказал основатель и владелец города-курорта Sea Breeze Эмин Агаларов.

«Сотрудничество с Sea Breeze открывает для нас новые возможности для проведения крупных международных мероприятий. Получить франшизу OCEANMAN непросто, и именно благодаря инфраструктуре Sea Breeze нам это удалось. Здесь есть всё необходимое для соревнований такого масштаба: акватория Каспийского моря, развитая инфраструктура и возможность принять тысячи гостей. В последние годы город-курорт становится всё более востребованной площадкой для проведения мероприятий международного уровня, и я считаю, что именно Sea Breeze способен организовать OCEANMAN на самом высоком уровне. Появление Азербайджана на карте международной серии станет по-настоящему важным историческим событием», — отметила генеральный директор OCEANMAN Azerbaijan Сабина Мамедова.

Соревнования пройдут в сентябре 2027 года на территории Sea Breeze и объединят спортсменов, любителей плавания и гостей из разных стран. В рамках подготовки OCEANMAN Azerbaijan Sea Breeze польский ультрамарафонец Бартоломей Кубковски и первый азербайджанец, переплывший пролив Гибралтар, Борис Наджафов, проведут 10 километровый заплыв напротив апарт-отеля The Grand в Sea Breeze.

Кубковски известен своими достижениями в плавании на сверхдлинные дистанции. В августе 2026 года он совершил заплыв через Балтийское море из Швеции в Польшу, преодолев около 160 километров без остановки и проведя в воде более 55 часов. Борис Наджафов — первый азербайджанец, переплывший Гибралтарский пролив, а также в сентябре 2026 года преодолевший дистанцию 25 км из Корсики в Сардинию и обратно через пролив Бонифацио.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ПРОЕКТ С ПЕРСПЕКТИВОЙ РАЗВИТИЯ

OCEANMAN — крупнейшая и наиболее престижная международная серия соревнований по плаванию на открытой воде. Ее этапы проходят в более чем 35 странах мира, объединяя профессиональных спортсменов, опытных пловцов, любителей возрастом от 7 до 75 лет, семьи и корпоративные команды.

Программа OCEANMAN Azerbaijan Sea Breeze 2027 предусматривает соревнования на нескольких дистанциях: OCEANMAN на 10 километров, HALF OCEANMAN на 5 километров, SPRINT на 2 километра, детский заплыв OCEANKIDS, командную эстафету OCEANTEAMS, а также благотворительный заплыв OCEANMAN INSPIRATION для детей с особенностями развития. Помимо спортивной программы, планируется организация фестивальных мероприятий для участников и гостей.

Проведение OCEANMAN Azerbaijan станет новой возможностью представить Каспийское море международному сообществу пловцов, расширить географию международных мероприятий в стране и укрепить позиции Азербайджана на мировой спортивной карте.