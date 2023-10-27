Литва, Латвия и Польша примут участие в региональных учениях, целью которой станет проверка согласованных алгоритмов при закрытии границы с Беларусью. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы, Агне Билотайте, которую цитирует «Интерфакс».

На встрече обсуждался «более общий контекст возможных ситуаций». «Сегодня мы подтвердили, что тот формат, который был в Варшаве, и наши совместные действия — это очень серьезный сигнал, прежде всего, для Беларуси», — отметила министр после встречи в Вильнюсе с представителями МВД Латвии, Эстонии, Украины, Финляндии, Польши и Норвегии.

В конце августа министры внутренних дел Литвы, Латвии и Польши согласовали, что границы с Беларусью могут быть закрыты в случае вооруженного инцидента или прорыва нелегальных мигрантов. Оперативный обмен информацией и принятие решений будут осуществляться на разных уровнях, начиная с служб и заканчивая межправительственным уровнем. Стороны также договорились о введении сходных критериев реагирования на возможные угрозы на границе. Министр подчеркнула, что учения будут направлены на проверку эффективности такого алгоритма действий.

С 18 августа Литва закрыла два пограничных пункта пропуска на границе с Беларусью — Шумскас и Твярячюс. Оставшиеся четыре пункта пропуска остаются открытыми. Латвия, в свою очередь, с 19 сентября закрыла один из двух пограничных переходов — Силене, как мера предотвращения угрозы нелегальной миграции. (moscowtimes.ru)