Тактические учения Arsus vilkas 2025 («Свирепый волк 2025») пройдут с 11 по 20 августа в Варенском районе Литвы, граничащем с Гродненской областью Беларуси, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

«В течение первой недели учений пехотные роты и штаб будут передислоцированы в Варенский район, где проведут оборонительные действия в населенных пунктах с использованием боевых машин пехоты Vilkas и другой боевой техники. В течение второй недели учений подразделения проведут учения с боевой стрельбой на уровне дивизии на полигоне Гайжюнай», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили об интенсивном движении военной техники по дорогам Варенского района в ходе учений.