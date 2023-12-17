Бригада Вооруженных сил Германии, которую планируется разместить в Литве на постоянной основе, будет введена в строй в 2025 году с проведением «официальной переклички». Об этих планах бундесвера сообщает агентство dpa в воскресенье, 17 декабря. По данным агентства, предварительное командование должно быть развернуто на территории этой страны-партнера НАТО во втором квартале следующего года.

Предполагается, что численность вооруженных сил будет расти с той целью, чтобы не позднее конца 2024 года в Литве появилась полноценная группа развертывания во главе с первым командиром бригады. Тем самым Германия переходит к следующей стадии совместного с Литвой плана, который министр обороны ФРГ Борис Писториус озвучил в ходе своего визита в Вильнюс в конце июня.

В воскресенье вечером Писториус планировал вновь прибыть в столицу Литвы, чтобы 18 декабря подписать со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом дорожную карту развертывания. Таким образом Германия реагирует на потребности Литвы в обеспечении ее безопасности в связи с агрессивным нападением России на Украину. Согласно данным dpa, в рамках документа Литва и Германия обязуются создать необходимые рамочные условия для успешного создания оперативной и боеготовой бригады. (DW)