Определились арбитры предстоящего в этот четверг первого матча 1/8 финала Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Карабахом» и немецким «Байером» в Баку.

Как передает azerisport.com, главным судьей встречи назначен Бенуа Бастьен, помогать ему будут лайнсмены Хишам Закрани, Орельен Бертомеу, а также четвертый рефери Жереми Пиньяр. Бригада арбитров из Франции.

Матч «Карабах» — «Байер 04» состоится 7 марта в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ответный матч пройдет через неделю в Леверкузене.