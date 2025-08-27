Агдамский «Карабах» начал решающий матч квалификации Лиги чемпионов по футболу.

Как передает İdman.biz, в ответном матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ агдамцы на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова принимают венгерский «Ференцварош». В первом матче в Будапеште команда Гурбана Губанова одержала победу со счетом 3:1. Для выхода в основной этап еврокубка агдамцам достаточно избежать поражения с разницей более чем в один мяч.

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф, ответный матч

27 августа

20:45 «Карабах» (Азербайджан) – «Ференцварош» (Венгрия) — 0:0

Судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Первый матч – 3:1