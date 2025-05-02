В рамках международных военных учений НАТО Griffin Lightning вертолеты союзников совершат полеты на малой высоте над территорией Литвы, включая приграничные районы. Об этом сообщает Минобороны Литвы.

«‎3-23 мая на территории Литвы пройдут международные военные учения Griffin Lightning 2025… Самая заметная для жителей Литвы часть этих учений начнется в эту субботу — полеты немецких военных вертолетов в воздушном пространстве Литвы в светлое и темное время суток», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, в страну будет переброшено около 30 немецких военных вертолетов: ударные вертолеты TIGER, транспортные вертолеты NH90, тяжелые транспортные вертолеты CH-53 и легкие многоцелевые — EC135.

Некоторые полеты планируются на предельно малых высотах — до 150 метров.