Иран готовится отражению американских атак, которые Дональд Трамп, согласно его заявлению, может возобновить после выборов в Конгресс в начале ноября. Тегеран укрепляет оборону, в том числе ядерные объекты, мобилизует население и угрожает более масштабной эскалацией в регионе, пишет The Wall Street Journal.

Стремясь предотвратить новую военную операцию США, некоторые иранские чиновники стали намекать, что их войска могут провести наземное вторжение на территорию соседних стран, рассказали газете люди, знакомые с этими предупреждениями. А глава службы национальной безопасности Мохсен Резаи заявил в воскресенье, что целями новых ударов могут стать ОАЭ, которые Тегеран почти не обстреливал с конца весны, дата-центры и интернет-кабели по всему региону.

По словам ряда источников WSJ, Тегеран также отдельно предупредил арабских чиновников о том, что при возобновлении военного конфликта он может начать бить по таким целям, как нефтяные объекты Саудовской Аравии. Последняя и без того уже несет серьезные потери из-за действий йеменских хуситов, которые в выходные обстреляли аэропорт Эр-Рияда. В результате 12 человек погибли, более 300 пострадали, а гендиректора ExxonMobil, TotalEnergies, ‌Shell, Chevron и BP не приехали на открывшуюся в понедельник энергетическую конференцию в столице страны.

Как следует из данных спутниковой съемки, Иран укрепляет приграничные районы и стратегически важные объекты, включая те, где расположены мощности его ядерной программы. Дональд Трамп настаивает, что согласие Тегерана на ее прекращение позволит остановить военные действия в Персидском заливе. Иранские власти отказываются давать такое обещание.

Правительство готовит население к возобновлению военных действий, пишет WSJ. Солдат отправляют в детские сады для чтения военных рассказов, рекламируется обучение стрельбе из переносных зенитно-ракетных комплексов, проводятся митинги. Культивируемая властями воинственность также призвана отвлечь иранцев от усугубляющихся экономических трудностей.

Вооруженные силы США также готовятся к возможному возобновлению боевых действий. По данным WSJ, третья авианосная ударная группа и еще одна экспедиционная группа морской пехоты направляются в сторону Ближнего Востока; Пентагон также рассматривает возможность отправки дополнительных средств ПВО и боеприпасов на свои базы в регионе. (themoscowtimes.com)