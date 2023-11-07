Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по случаю 8 ноября – Дня Победы.

Как передает АПА, в заявлении отмечается, что в настоящее время, после прекращения существования армянских вооруженных формирований и незаконного режима, созданного Арменией на территориях Азербайджана, в регионе имеются большие возможности для мира и стабильности.

«На фоне этих благоприятных условий Азербайджан, оставаясь приверженным процессу нормализации отношений между двумя странами, а также процессу реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе, призывает Армению продемонстрировать конструктивную и справедливую позицию в мирном процессе, правильно понять реалии региона. Армянская сторона должна наконец понять, что альтернативы миру и сотрудничеству в регионе нет», — говорится в заявлении.

Сразу после окончания войны и конфликта Азербайджан, выступивший с мирной инициативой, в соответствии со своими обязательствами стал активно способствовать нормализации отношений между двумя странами и мирному процессу, начал широкомасштабные восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях, а также реинтеграцию в наше общество армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе.

«Несмотря на это, Армения выбрала путь препятствования переговорам по мирному соглашению, продолжая военно-политические провокации и минирование, по-прежнему создает угрозу мирному процессу, жизни наших граждан, препятствует работам по восстановлению и реконструкции в регионе. При этом армянская сторона, вопреки взятым на себя обязательствам, не только не вывела с территории Азербайджана армянские вооруженные силы, являющиеся основной угрозой миру и безопасности в регионе, но и продолжила их материальную и финансовую поддержку, не прекратила незаконную переброску оружия, военной техники и мин на территории Азербайджана. Армения также не передала Азербайджану 8 азербайджанских сел, которые до сих пор находятся под оккупацией», — подчеркивается в заявлении.