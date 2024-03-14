Москва запустила широкомасштабную кампанию с целью принудить население оккупированных территорий Украины принять участие в выборах президента Российской Федерации.

Эти выборы в России впервые проводятся в течение трех дней, с 15 по 17 марта, однако на оккупированных территориях четырех украинских областей — Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской — уже идет досрочное голосование.

Один из местных жителей пожаловался на то, что сотрудничающие с российскими властями ходят с урнами для бюллетеней от дома к дому в поисках избирателей, а сопровождают их вооруженные солдаты.

Высокую явку используют также для оправдания российского военного вторжения в Украину.

На украинцев уже оказывают значительное давление с тем, чтобы они получили российские паспорта, однако украинские паспорта по-прежнему принимаются как удостоверение личности для облегчения голосования.

Жителям уже разослали текстовые сообщения о датах голосования. Применяются также испытанные советские методы привлечения людей на избирательные участки, такие как бесплатные концерты и угощение.

Украина называет голосование незаконным и фиктивным. (bbc.com)