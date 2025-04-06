Президент США Дональд Трамп совершит «историческую ошибку», если признает претензии России на Крым, Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, заявил в интервью Financial Times советник премьера Польши Дональда Туска по Украине, председатель комитета парламента по иностранным делам Павел Коваль. Он подчеркнул, что такой шаг станет «красной линией» для всех государств Центральной Европы.

Коваль обратил внимание на разницу между «временными решениями» о прекращении боевых действий и выполнением «российских ожиданий» относительно Крыма, Донбасса и других оккупированных территорий. По его словам, если президент Владимир Путин получит желаемое, это будет опасным прецедентом, ведь он поймет, что может восстанавливать Российскую империю военным путем. Коваль подчеркнул, что после распада СССР Россия официально признала границы Украины, включая Крым и Донбасс, что «является основой норм международного права» и «гарантией сохранения мира» в Европе.

Европейские лидеры недавно провели несколько встреч, чтобы обсудить перевооружение континента и отправку в Украину миротворческого контингента после окончания войны с Россией. Коваль считает, что прямо сейчас приоритетом должно быть не постконфликтное коалиционное соглашение, а насущная помощь Украине в «спасении ее территории», учитывая, что Путин продолжает военное наступление, намеренно затягивая переговоры с Трампом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил признание российскими каких бы то ни было оккупированных территорий страны. «Мы на это не пойдем. <…> Раз они временно оккупированы, значит, российскими не станут никогда», — подчеркнул он. В то же время Зеленский признавал, что вопрос территорий будет одним из самых чувствительных и сложных в будущих мирных переговорах. Он допускал, что Украине придется пойти на некий компромисс ради завершения войны, однако затем она будет добиваться возвращения утраченных земель дипломатическим путем.

Ранее Путин потребовал, чтобы Украина признала суверенитет России над Крымом, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями для завершения войны. Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), он заявил, что готов начать наступление на Одессу и другие территории, если Киев не выполнит его условия. При этом администрация Трампа рассматривает возможность официального признания Крыма частью России в рамках потенциального соглашения о завершении войны в Украине. В том числе США допускают обращение в ООН с предложением сделать это на международном уровне, утверждали источники Semafor.