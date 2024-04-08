США довели до Ирана предупреждение, чтобы он не атаковал американские силы на Ближнем Востоке после удара Израиля в Дамаске. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер, пишет ТАСС.

«Мы прямо дали понять иранскому правительству, что оно не должно использовать этот инцидент как предлог для нападения на американские войска или американские объекты в регионе», — уточнил он.

По словам Миллера, Вашингтон продолжит указывать Ирану на то, что не следует предпринимать никаких действий по эскалации ситуации.