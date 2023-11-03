Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Иран и ливанское радикальное движение «Хезболлах» от открытия нового фронта в конфликте между Израилем и палестинским террористическим движением ХАМАС. «Мы выступаем за то, чтобы удержать любую сторону от агрессии», — заявил Блинкен в ходе визита в Израиль в пятницу, 3 ноября.

Он напомнил, что в Средиземном море дислоцированы американские боевые корабли. «Мы должны и впредь делать все, чтобы избежать дальнейшей эскалации этого конфликта», — подчеркнул госсекретарь. В то же время Блинкен не сказал, вмешаются ли США напрямую в конфликт, если Иран и «Хезболлах» откроют второй фронт против Израиля. При этом он заверил, что, покуда существуют Соединенные Штаты, Израиль не останется один.

Движение «Хезболлах», тесно связанное с Ираном, является влиятельной политической силой в Ливане и значительно сильнее и влиятельнее, чем ХАМАС. С начала войны между Израилем и ХАМАС на ливано-израильской границе также происходят боестолкновения.

Между тем лидер «Хезболлах» Хасан Насрулла предостерег Израиль от дальнейшей военной эскалации в секторе Газа. «Рассматриваются все опции. Все возможности на наших ливанских фронтах находятся в пределах досягаемости», — заявил он в видеообращении 3 ноября. При этом он добавил, что подобная эскалация зависит от хода войны Израиля против ХАМАС и от действий Израиля в отношении Ливана.

Многие наблюдатели ожидали, что Насрулла в своей речи объявит об открытии второго фронта против Израиля, однако лидер «Хезболлах» ограничился лишь общими угрозами. (DW)