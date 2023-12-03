Индия в обозримом будущем не намерена отказываться от использования угля в энергетике и из-за этого не присоединилась к подписанному 118 странами, участвующими в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в ОАЭ, документу о возобновляемых источниках энергии и энергоэффективности. Об этом сообщает издание India Today.

Подписавшие документ страны взяли на себя обязательство утроить мировые установленные мощности по производству возобновляемой энергии как минимум до 11 тыс. ГВт и удвоить глобальные среднегодовые темпы повышения энергоэффективности до более чем 4% к 2030 году. В документе также содержится призыв к «поэтапному сокращению использования угольной энергетики», что неприемлемо для Индии.

«Чтобы достичь цели парижского соглашения, внедрение возобновляемых источников энергии должно сопровождаться в этом 10-летии быстрым повышением энергоэффективности, постепенным сокращением использования угольной энергетики, в частности прекращением продолжающихся инвестиций в новые угольные электростанции, что несовместимо с усилиями по ограничению потепления до 1,5 градуса», — отмечается в тексте документа.