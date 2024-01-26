Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал новость о том, что немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», покинет английский клуб по окончании нынешнего сезона. Напомним, Клопп заявил, что у него закончилась энергия для того, чтобы продолжать работу.

«Я понимаю это, понимаю (смеётся). Каждое утро спрашиваю диетолога об энергии. Но я в порядке, правда. Я единственный, кто понимает реально происходящие события в клубе. Думаю, что мы все делаем хорошую работу. На кону ещё два титула. У меня очень много энергии. В июне будет видно, как у нас обстоят дела, и будет принято соответствующее решение», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Хави также рассказал о своём отношении к тому, что потенциально каталонский клуб может остаться без трофеев в нынешнем сезоне.

«Я не могу этого знать. Моя реальность отличается от вашей. Прекрасно всё понимаю, пусть будет критика, пусть будут звучать новые фамилии. Я очень спокоен и убеждён, что мы сможем провести отличный сезон. Это то, что я пытаюсь донести до своих игроков. Наступит момент, когда я уйду, будьте спокойны», — сказал Хави.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство сине-гранатовых не станет увольнять Хави как минимум до конца нынешнего сезона.

24 января сине-гранатовые проиграли «Атлетику» из Бильбао (4:2) в 1/4 финала Кубка Испании и вылетели из этого турнира. Ранее, 14 января, в финале Суперкубка Испании «Барселона» уступила мадридскому «Реалу» со счётом 4:1. На текущий момент каталонский клуб претендует на победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.