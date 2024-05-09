Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает логичным, что страны, которые много лет ждут вступления в Евросоюз, должны войти в состав сообщества раньше Украины.

«Есть очередь [из претендентов на вступление], — сказал глава дипломатии ЕС на конференции в Мадриде. — Мы должны сделать это расширение реальным, но чтобы Украина вошла [в ЕС] <…>, логически раньше [в него должны войти] некоторые из тех, кто ждал много лет».

«Украина — такая большая страна, что если бы она завтра стала бы членом ЕС, то она была бы единственной страной, получающей средства. А все остальные страны делали бы чистый взнос», — добавил Боррель.

Лидеры стран ЕС на встрече в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение начать переговоры с Украиной и Молдавией о приеме в сообщество. Однако Еврокомиссия должна была сначала выбрать «подходящий момент» для фактического запуска переговоров, подготовить рамочное руководство по ним и представить его Совету ЕС. Переговоры должны начаться не раньше осени. (ТАСС)

