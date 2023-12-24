Россия одержит верх в конфликте в Украине, если Евросоюз не мобилизует все свои возможности. Такое мнение глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал в интервью британской газете The Guardian.

«Если мы не изменим быстро курс, не мобилизуем все наши возможности, это позволит [президенту России Владимиру] Путину победить в войне в Украине», — сказал Боррель. Россию при этом он назвал «великой державой», которая угрожает европейской демократии, «самой Европе, а не только Украине».

«Важно то, что мы можем сделать, чтобы не допустить победы России в войне. Что мы готовы сделать? Действительно ли мы готовы сделать все необходимое? Вот вопрос, который мы должны задать себе», — заявил глава европейской дипломатии.

Он также высказал мнение, что Россия не останется удовлетворенной «ограниченной территориальной победой». «Так что мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени», — сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС также заметил, что неспособность ЕС остановить кровопролитие в секторе Газа также нанесет сильный ущерб проекту ЕС.