Итак, 45-й президент США Дональд Трамп одержал оглушительную победу в Супервторник, выиграв в 14 из 15 штатов, в которых проходило голосование. По его итогам, последний яркий соперник Дональда Трампа Никки Хейли объявила о приостановке (!) своей президентской кампании, что сделало ее борьбу за Белый дом практически недосягаемой. Если Хейли не пойдет на выборы от какой-либо другой партии в качестве третьего кандидата, то мир будет с интересом лицезреть борьбу двух пожилых джентльменов с антирейтингом за Овальный кабинет.

С действующим президентом США Джо Байденом все ясно. Но что обещает Америке и всему миру приход к власти Трампа, с его антиукраинской, антиевропейской и антинатовской позицией, учитывая, что это событие мировой значимости угрожает человечеству подрывом всей мировой системы безопасности и уходом США из роли лидера свободного мира.

Трамп строит свою предвыборную кампанию на крылатой фразе «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again, MAGA). Но, как показывают его недавние высказывания о Владимире Путине, Украине и НАТО (Дональд Трамп говорит, что Россия может делать все, что хочет с союзниками по НАТО, которые платят слишком мало), сейчас гораздо более вероятно обратное, поскольку Америка при Трампе уйдет в изоляционистский бункер и уступит глобальное поле своим противникам, и, наоборот, станет слабой.

Многие эксперты предрекают миру катастрофу в случае победы Трампа на выборах в условиях развязанной Россией кровавой войны в Украине на уничтожение и заявленных целей по возвращению на позиции 1997 года, что вызывает закономерную обеспокоенность в Европе. Наряду с возможной новой торговой войной между ЕС и США после четырех лет относительного затишья при администрации Джо Байдена, европейских лидеров озадачивает отношение Трампа конкретно к Украине, выделение средств для которой тормозят его сторонники в Палате представителей на протяжении полугода. Не случайно Европа мобилизуется для преодоления крупнейшего после окончания Второй мировой войны геополитического кризиса.

Американская журналистка и историк Энн Эпплбаум в статье «Почему Трамп пытается заставить Украину проиграть?» для издания The Atlantic отвергает мнение, что Трамп – изоляционист, как некоторые его называют. «Изоляционист хочет оторваться от мира. Трамп хочет продолжать сотрудничество с миром, но на других условиях. Трамп неоднократно говорил, что хочет «соглашения» с президентом России Владимиром Путиным», – отмечает Эпплбаум.

Среди возможных сценариев она описывает, что, возможно, Дональд Трамп «имеет в виду вот что: если Украину разделят или если Украина проиграет войну, то Трамп может изменить эту ситуацию в свою пользу. …Возможно, он хочет нанести вред президенту Джо Байдену, или он думает, что Путин поможет ему выиграть выборы 2024 года».

О том, что бывший президент Трамп готов пожертвовать Украиной, если это поможет ему в предвыборной кампании, писал также британский журналист и политический обозреватель Гидеон Рахман в статье «Измена Трампа Украине» для издания Financial Times. «Если свобода Украины и безопасность Европы будут побочными потерями в попытке Трампа вернуть Белый дом, бывший президент, кажется, считает это ценой, которую стоит заплатить. Вполне возможно, что он приветствовал бы поражение Украины, если бы оно произошло перед президентскими выборами и позволило ему усилить его любимые заявления о слабости и провале администрации Байдена», – пишет Рахман.

Энн Эпплбаум предупреждает, если США не помогут Украине и перестанут быть гарантом безопасности для Европы, тогда некоторые страны мира начнут искать зонтик безопасности в другом месте, и не исключено, что будут заключать собственные соглашения с Россией или Китаем. Она цитирует бывшую конгрессвумен Лиз Чейни, которая предупреждала, что сейчас – поворотный момент не только для США, а для всего мира. «Компании в Европе и других странах, которые сейчас тратят миллиарды на инвестиции в американскую энергетику или оружие, начнут заключать другие виды контрактов. Соединенные Штаты потеряют доминирующую роль, которую они играли в демократическом мире с 1945 года», – цитирует автор Лиз Чейни.

Эпплбаум считает этот сценарий возможным, если Дональд Трамп победит на президентских выборах осенью этого года. «Он уже диктует внешнюю политику США, формируя восприятие Америки в мире. Даже если финансирование Украины в конце концов будет принято, ущерб, который он нанес всем американским отношениям, реальный», – пишет Энн Эпплбаум.

Однако, некоторые сторонники бывшего президента считают, что Дональд Трамп, если его переизберут президентом, будет поддерживать Украину. В частности, так считает бывший государственный секретарь США, который работал в администрации Трампа, Майк Помпео. По сообщению японского СМИ Kyodo News, Майк Помпео в январе, когда посещал Токио, заявил, что он «никогда не видел», чтобы Вашингтон «отходил» от своих союзников и партнеров во время президентства Трампа. У членов Республиканской партии, добавил Помпео, есть «много разных политических взглядов», однако они всегда понимали роль и обязанности США в мире.

И да, с учетом непредсказуемости Дональда Трампа и того, что именно он первым одобрил поставки Украине летального оружия, сначала снайперских винтовок, а потом комплексов Javelin, картина внешней политики Трампа может оказаться совсем не такой, как рисуется сейчас.

Он может вернуться в Белый Дом 21 января 2025 «озлобленным реваншистом, жаждущим мести глубинному государству, укравшему у него победу на выборах 2020 года, европейским политикам, третировавшим и презиравшим его все 4 года первого президентства», как считает американский политолог Андрей Пионтковский, и первым делом попытается сдать Украину на условиях Владимира Путина, с кем он уже «перемигивается через океан».

Или же он может взять в вице-президенты Тулси Габбард, покинувшую в 2022 году Демократическую партию, которая нивелировала бы антиевропейские замыслы Трампа. Но и проигравшая Трампу в праймериз Никки Хейли была бы идеальным кандидатом в вице-президенты с этой целью. Если, конечно, она не решит дальше бороться за президентский пост в качестве третьей силы с учетом того, что, набрав на праймериз почти треть голосов республиканцев, она может завоевать симпатии индепендентов – независимых (их в американском электорате около 20%) и многих демократов, недовольных политикой Байдена.