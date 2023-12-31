Журналисты британской газеты Financial Times опубликовали прогнозы на 2024 год – по их мнению, ход большинства наиболее значимых процессов в мировой политике принципиально не изменится.

Согласно прогнозам газеты, президент США Джо Байден останется у власти, во второй раз победив на выборах своего предшественника Дональда Трампа.

Также авторы ожидают, что США и Евросоюз продолжат оказывать финансовую помощь Украине.

Кроме того, журналисты верят, что война Израиля и палестинского движения ХАМАС не приведет к более масштабному конфликту на Ближнем Востоке.

При этом, по мнению обозревателей FT, соцсеть X, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, в наступающем году обанкротится.