Президент Украины Владимир Зеленский уже решил, что уволит Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Эти источники утверждают, что в понедельник, 29 декабря, Зеленский якобы предложил Залужному должность советника по вопросам обороны, но генерал отказался.

«Двое из них сказали, что Зеленский четко дал Залужному понять, что независимо от того, примет ли он эту должность, он будет уволен с нынешней должности», – пишет FT.