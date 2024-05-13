О том, что Россия готовит наступление в Украине было известно уже несколько месяцев, о чем мы писали (Зеркало 30 апреля 2024). По открытым данным украинских спецслужб его начало планировалось на конец мая — начало июня. Предполагалось, что американский конгресс не утвердит помощь Украине и в лучшем случае поставки оружия начнутся в 2025 году и только при избрании Байдена.

Однако получилось несколько иначе, и оружие начало доставляться в Украину со второй половины апреля, а в начале мая оно уже поступает на фронт. Практически сразу замерло российское наступление на Часов Яр и хотя на авдеевском направлении есть небольшие тактические продвижения, но они ничего не решают.

Стало очевидным, что окно возможностей для успешного российского наступления стремительно сокращается. К 9 мая взять Часов Яр или что-то подобное не получилось, и теперь Путину на встрече с председателем Си 15 мая нужно предъявить хоть за какой-то успех.

Отсюда начавшееся раньше плана наступление в Харьковской области, для которого с конца прошлого года накапливались войска и техника. Одновременно в российской пропаганде вовсю обсуждалось наступление на Харьков, Сумы и Чернигов из Белгородской, Курской и Брянской областей и оттуда же на Киев.

К последнему навряд ли стоило относиться серьезно, да и в отношении Харькова все эти посылы выглядели надуманными. Тем не менее, в обозначенных областях была сосредоточена группа войск (ГВ) «Север» численностью примерно 50100 личного состава. Из них ГВ «Брянск» 8100 чел., ГВ «Курск» 10800 чел., ГВ «Белгород» 31200 чел. Танков 900 ед., БМП и БТР 930, артиллерийских систем (АС) 990, ракетных систем залпового огня (РСЗВ) 120. И все это на фронте 700 км.

Все учебники тактики и оперативного искусства говорят, что с такими силами на столь протяженном фронте наступать не просто нельзя, а крайне опасно. Однако в Москве в таких случаях логикой хоть житейской, хоть здравым смыслом редко руководствуются. Должен Путин что-то показать Си, идите и выполняйте.

Так началось 10 мая российское наступление в Харьковской области. Внешне оно очень похоже на рейд или разведку боем. Бронетехника практически не использовалась, наступала пехота и только в села, в которых не было украинских войск.

В селах Стрелечье, Пыльная и Борисовка — глубина продвижения составила около 5 км. Восточнее в селах Огурцово, Татище и Плетневка — направление на Волчанск Харьковской области глубина продвижения еще меньше от 2 до 3 км.

Рейд не предполагает закрепление на территории противника, так как без бронетехники, артиллерийской и авиационной поддержки нужно сразу уходить. Медийно доложили о захвате сел, которые никто не оборонял, и пора сворачиваться.

Однако есть вариант, что будет попытка закрепиться и даже продвинуться. Главным будет восточный фланг, так как для российских войск очень важно захватить Волчанск — крупный железнодорожный узел и тем самым облегчить логистику донбасской группировки. Кроме того, возникнет некоторое нависание над Харьковом с востока.

Следует также иметь в виду аналогичные попытки ГВ «Брянск» и «Курск» наступать на Чернигов и Сумы. Навряд ли этому будет сопутствовать успех, но за ценой ради красивого доклада наверх не постоим.

О том, что наступление на Харьковскую область есть чисто политическое говорит общее изменение международной обстановки не в пользу России.

В начале июня в Швейцарии будет проходить Саммит мира, на который приглашены более 100 стран и очень многие уже подтвердили свое участие. Непосредственно это собрание на положение на фронте не повлияет, но в символическом виде, а еще важнее в дипломатическом это будет свидетельством международной изоляции России. Первые признаки проявились в демонстративном игнорировании парада на Красной площади 9 мая подавляющим большинством государств.

Вторым обстоятельством не менее важным является общеевропейский сдвиг в сторону консолидации оборонных усилий. Причем этот сдвиг наблюдается со стороны государств, чей нейтральный статус стал константой мировой политики.

Как пишет австрийская газета Die Presse, министерство иностранных дел Австрии подтвердило, что руководство этой страны наряду со Швейцарией, Мальтой и Ирландией в декабре прошлого года обращалось в НАТО с просьбой более тесного военного сотрудничества.

Четыре страны хотят наладить широкий обмен информацией оборонного характера со странами альянса, а также получить доступ к сведениям по линии разведок. В обращении предлагается увеличить количество совместных учений и более плотно координировать действия армий четверки и НАТО, в том числе при «кризисных ситуациях» (можно предположить, что речь идет о войне — авт.).

Четыре страны интересует также более тесное сотрудничество в борьбе с киберугрозами, «подрывными технологиями» и в области защиты объектов критической инфраструктуры. Наблюдая за тем как Россия атакует объекты энергетики и другой важнейшей инфраструктуры Украины, четверка поняла, что самостоятельно каждая страна отдельно защитить свои объекты не в состоянии и теперь хотели бы иметь в этом секторе поддержку НАТО.

В англоязычной прессе Швейцарию, Австрию, Мальту и Ирландию называют WEP4, (Western European Partners — Западноевропейские партнеры). Эти страны уже некоторое время назад начали отходить от политики классического нейтралитета.

В частности, Швейцария не воевала с 1847 года, когда завершилась гражданская война. Страна предпочитала юридически не входить ни в какие объединения, хотя тесно сотрудничает, например, с ЕС. С 1999 года ситуация несколько изменилась, когда Швейцария участвовала в KFOR —миссии НАТО в Косово.

Пока из штаб-квартиры НАТО на письмо WEP4 не ответили, изучаются возможности и параметры сотрудничества и плотность взаимодействия. Говорить о вступлении четырех стран в альянс несколько преждевременно. Блок и так расширился, когда в нем оказались две нейтральные страны Швеция и Финляндия. Они и до этого очень тесно взаимодействовали с альянсом и их армии полностью соответствовали критериям вступления.

С WEP4 ситуация более сложная. Даже довольно продвинутую в военном отношении Швейцарию с довольно сильным оборонным комплексом не так и просто адаптировать в военные структуры НАТО. Определенный оборонный комплекс имеет Австрия и ее армия также во многом построена по натовским стандартам, но на данный момент этого недостаточно. Что уже говорить о двух других странах, имеющих очень слабые вооруженные силы.

Хотя WEP4 не находятся на переднем фронте противостояния с Россией, но они в той или иной мере оказывают помощь Украине – поставками оборонного характера, приемом беженцев, присоединением к санкциям. При этом Австрия и Швейцария сняли возражения на использование своих комплектующих в производстве вооружений в Германии, Франции и других странах для Украины.

Письмо WEP4 иллюстрирует два очевидных факта. Во-первых, нейтральных стран в Европе практически не остается. Даже такие друзья Путина как словацкий и венгерский премьер-министры после проволочек и торгов с Брюсселем подписывают очередные антироссийские санкции. Сербия, конечно, колеблется, но все больше склоняется в сторону Европы, где есть деньги и технологии и с которой у нее большая торговля.

Во-вторых, происходит процесс консолидации стран континента и явно в сторону противостояния с Россией. Опасность, исходящая от нее, ощущается в каждой стране и теперь все яснее, что нейтралитет никого не защищает. Гитлер не решился нарушить нейтралитет ни Швеции, ни Швейцарии. От Путина такого ожидать не приходится. Поэтому пока не поздно стоит в той или иной степени если не присоединиться сразу, то наладить тесное оборонное в широком смысле сотрудничество, чтобы максимально уменьшить московскую угрозу.

Для Кремля это означает очередное военно-дипломатическое поражение. Даже размахивание ядерной дубинкой с одной стороны никого не пугает, а с другой — заставляет теснее сплачиваться перед лицом непрекращающихся угроз.

Есть еще одно обстоятельство. Москва очень надеялась и прилагала к этому огромные усилия, чтобы внести раскол в ЕС и НАТО. И теперь российские спецслужбы, об этом пишут, в частности, британские газеты, наладили взаимодействие с радикальными правыми и левыми партиями и движениями. С красными знаменами германские леваки под видом экоактивистов нападают на завод Tesla в Грюнхайде. И таких случаев становится все больше.

Это составная часть политики напряженности, которую проводит Москва. Важно то, что в правящих кругах европейских стран растет понимание опасности с востока и поэтому кремлевские происки обречены на провал.

Стратегически ситуация меняется в пользу Украины и дела мира, но борьба предстоит долгая и жестокая.