Группа высокопоставленных офицеров ВС Габона заявила о приходе к власти и отмене только что объявленных результатов президентских и парламентских выборов.

Как передает #, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Военные выступили по национальному телевидению.

Переворот произошел почти сразу после того, как государственный избирательный центр Габона объявил, что действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба переизбран на третий срок по итогам выборов, он набрал 64,2% голосов.

В состоявшихся президентских выборах участвовали 14 кандидатов. Главным конкурентом главы государства являлся Альбер Ондо Осса, который получил 30,7% голосов.

64-летний Али бен Бонго Ондимба уже дважды побеждал на президентских выборах. Он является сыном второго президента Габона Омара Бонго Ондимбы, который находился у власти 41 год. Конституция Габона не предусматривает ограничения числа президентских сроков.