Служба национальной безопасности Армении заявляет о раскрытии подготовки террористического акта. Как сообщает пресс-центр СНБ, в ходе следствия установлено, что А.М, С.М, Э.Ц, В.В, К.С. и не установленные следствием лица, войдя в предварительный сговор, планировали в 2023 г. совершить взрыв и иные общественно опасные действия.

Согласно сообщению, планировался захват строений государственного и иного значения, что сопровождалось бы угрозой убийства гражданского лица (лиц), предположительно нанесением большого имущественного ущерба, иных тяжких последствий, целью являлась дезорганизация работы органов общественной власти. Эти действия независимо от воли организаторов не были реализованы, поскольку были выявлены СНБ. На основании достаточных фактических данных, полученных в рамках уголовного производства, в отношении 5 членов преступной группы по соответствующей статье Уголовного кодекса РА возбуждено уголовное преследование, предъявлены обвинения. В качестве меры пресечения избран арест, передает News.am.

В то же время были проведены обыски по адресам проживания членов преступной группы, в прилегающих к ним строениях, в отдельных местах сбора, в результате которых были обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы, одно взрывное устройство, одно устройство запуска сигнальной ракеты, одно летательное устройство и два предположительно прикрепляемых к нему газовых баллона с манометром, два колющих инструмента с деревянными рукоятками, контейнер с осколками боеприпасов, бронежилет, военная форма, оптический прицел, наручники, телекоммуникационные устройства, устройства для видеонаблюдения, электронные носители, компьютеры и мобильные телефоны, около десятка неиспользованных карт операторов связи РА и РФ, солнечную батарею, блокноты, содержащие различные записи, документы, содержащие явные, а также скрытые записи о подготовке к совершению теракта и т.д.

В ходе изучения найденных в результате обысков записей и других материалов было установлено, что готовящийся теракт носил название «Северный листопад», с целью его успешного осуществления и последующего вовлечения в террористические действия более широких масс заранее планировалось создать украинские, молдавские телеграм-каналы, под названием «Восстание национального спасения», за день до начала террористических актов, начиная с ночных часов, активизировать Telegram-каналы и активистов. Для успешного осуществления преступной деятельности планировалось также заранее приобрести предметы для оказания первой помощи, а также вывезти семьи членов преступной группы в Грузию.

Были тщательно спланированы действия по атаке, отступлению и засаде для захвата зданий, предусмотрены оставление в местах нападения заранее разработанных символов, определено размещение статических объектов, а также очередность, порядок осуществления других преступных действий, распространение листовок для привлечения лиц и другие действия.

Предварительное следствие продолжается, проводятся производственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия, всего круга лиц, вовлеченных в состав преступной группы, применения к ним уголовно-правовых мер.

Из текста сообщения СНБ можно прийти к выводу, что группа преступников действовала при конкретной поддержке из-за рубежа, а целью своей она явно ставила переворот, насильственную смену власти в Армении. Само название готовившегося теракта — «Северный листопад» — ясно указывает на российский след. Допустимо ли предположение, что Москве окончательно опротивел премьер Пашинян, и она решила избавиться от него уже силовым методом? Чему же мешает Никол, каким планам Кремля в Армении он препятствует?

На эти вопросы # ответил эксперт по международным вопросам Эльман Фаттах:

— С тех пор как Пашинян, пришедший к власти в Армении в 2018 году, начал демократизировать страну, Путин не скрывает своего намерения свергнуть его. Тот факт, что официальный Кремль не поддержал Ереван во время 44-дневной войны, завершившейся освобождением оккупированных территорий Азербайджана в 2020 году, на самом деле был проявлением решимости Путина отстранить Пашиняна от власти в результате этого поражения.

В последовавших за этим процессах Пашинян, избавившийся от контроля Кремля, в более открытой форме обвинил Москву и более уверенными шагами двинулся на Запад, что заставило Путина еще больше укрепить намерение совершить государственный переворот в Армении.

Последней каплей, на мой взгляд, является тот факт, что парламент Армении ратифицировал Римский статут и создал правовую основу для ареста Путина в случае его приезда в Ереван. Путин полон решимости свергнуть Пашиняна, и неудивительно, что он замышляет добиться этого.

Что касается шансов Путина произвести государственный переворот в Армении, трудно дать однозначное мнение по этому поводу. Однако есть несколько аргументов, подтверждающих, что такие возможности у него все же есть: у Москвы есть военная база в Армении, а штаб базы находится в Ереване. В частности, Кремль полностью контролирует экономику Армении и имеет сильную сеть военной бюрократии. На мой взгляд, у Путина еще есть возможность устроить в Армении экономический коллапс или военный переворот.