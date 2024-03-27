Мир стал свидетелем совершенного в России террористического акта. Есть силы, пытающиеся устроить подобные теракты в Турции.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Диярбакыре.

По его словам, Турция успешно борется с террористами, в том числе с террористической организацией PKK.

«Все еще есть силы, пытающиеся использовать террористов против нашей страны. Мы не можем этого допустить. Сложилась ситуация, при которой террористы уже не могут передвигаться внутри страны», — сказал Эрдоган.