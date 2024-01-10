Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что во время проведения намеченных на 31 марта муниципальных выборов в республике могут появиться желающие устроить беспорядки и хаос в стране.

«Турция готовится к выборам в местные органы власти, которые состоятся 31 марта. Я ожидаю выдающихся усилий в предстоящем избирательном процессе. Очень важно, чтобы выборы прошли в здоровой обстановке, в мире и безопасности. 31 марта могут появиться те, кто захочет устроить беспорядки и хаос, чтобы заглушить боль за ту поддержку, которую они не смогли получить от народа. Будут и те, кто захочет использовать конкуренцию, чтобы запутать страну. Мы не допустим, чтобы процесс голосования отошел на второй план. Вы [губернаторы] будете первыми, кто позаботится о том, чтобы процесс прошел гладко от начала и до конца, без каких-либо проблем», — сказал турецкий президент на встрече с губернаторами турецких провинций в Анкаре.

Кроме того, он заявил, что Турция находится на критическом этапе развития и при правильных действиях может войти в первую лигу мирового развития. «Мы стоим на критическом пороге, и от наших дальнейших шагов зависит, займем ли мы место в первой лиге мирового развития или столкнемся с риском снова откатиться назад. «Век Турции» — это наша общая мечта и проект, и мы знаем о силах, которые стали проявляться в последние дни, чтобы отвлечь нас от нашего видения», — считает Эрдоган.