В Турции началось голосование на муниципальных выборах. Об этом сообщает CNN Turk.

По данным телеканала, голосование на выборах в местные органы власти началось с юго-востока страны, где избирательные участки открылись на час раньше — в 7:00 по местному времени (совпадает с мск).

На основной части страны выборы стартовали в 9:00 и завершатся в 18:00.

8 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него финальными с учетом действующего законодательства.