Началось голосование на выборах в Европарламент. Первой страной, где открылись избирательные участки, стали утром в четверг Нидерланды. Выборы пройдут в 27 странах ЕС, в некоторых государствах голосовать можно будет в пятницу и субботу, в подавляющем большинстве стран избирательные участки будут открыты в воскресенье 9 июня.

В нескольких странах ранее уже началось голосование по почте.

Всего в Евросоюзе около 360 миллионов избирателей. Их голоса определят, кто будет заседать в Европарламенте нового созыва. Избираются 720 депутатов, число мандатов для каждой страны определяется численностью её населения.

Выборы проходят по пропорциональной системе, но каждая страна определяет нюансы распределения мандатов. В частности, в Германии на выборах в Европарламент нет пятипроцентного барьера, как на выборах в Бундестаг. В результате страну в парламенте будут представлять и депутаты от малых партий.

На выборах, согласно опросам, ожидается усиление позиций правых сил. Правые популисты и евроскептики, а также более умеренные национал-консерваторы, могут претендовать примерно на четверть мест — больше, чем в нынешнем созыве — в том числе за счёт ожидаемого успеха этих сил в таких крупных странах, как Франция, Италия и Нидерланды. «Альтернатива для Германии» также претендует на высокий результат, хотя её поддержка по опросам уменьшилась в последнее время.

В целом, ожидается, что первое место на выборах займут правоцентристы — Европейская народная партия. Она выдвинула нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на второй срок. Неясно, однако, сохранит ли нынешняя коалиция в Европарламенте большинство голосов по итогам выборов, или же правоцентристам придётся договариваться с более правыми силами. Состав новой Еврокомиссии должен будет утвердить Европарламент, однако важную роль при её формировании играют и власти стран-членов ЕС.

Большинство политических сил, участвующих в выборах, выступают в поддержку Украины и за жёсткую политику в отношении России. Этой позиции придерживается и большая часть правых. Часть правых и левых популистов, однако, выступают против поддержки Украины. Среди других важных тем — миграция, политика в связи с изменениями климата, экономические вопросы, в том числе цены на энергоносители, вопросы безопасности.

В преддверии выборов спецслужбы ряда европейских стран, в частности Чехии и Бельгии, заявили о раскрытии российской сети влияния, с которой, как утверждается, сотрудничали в том числе некоторые видные политики, главным образом правые популисты. Утверждалось, что целью этой сети в том числе было оказать влияние на выборы в Европарламент. (svoboda.org)