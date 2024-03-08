Голосование на референдуме о внесении поправок в конституцию по вопросам семьи и роли женщины в ней началось в Ирландии. Плебисцит приурочен к Международному женскому дню, а возможность высказаться будет у 3,5 млн граждан республики, обладающих правом голоса.

Первый вопрос, на который дадут ответ ирландцы, — стоит ли расширить понятия «семья» и «институт брака», изменив ради этого сразу две статьи конституции. Сейчас в основном законе страны семья называется «естественной, основной и фундаментальной ячейкой общества», а ее основой называется брак. Авторы поправок, которые поддерживаются правительством, предлагают включить в понятие семьи «другие формы крепких отношений», в том числе среди людей, которые не расписаны, или родителей, воспитывающих детей в одиночестве. Также предлагается убрать упоминание, что только брак может быть базой для семьи.

Правительство утверждает, что подобные изменения упростят получение помощи от государства для около 1 млн человек, живущих в гражданском браке, в ситуациях, когда ребенка воспитывает лишь один из родителей или дедушки с бабушками. Противники внесения поправок указывают на то, что юридическая формулировка «крепкие отношения» неясная и расплывчатая, что может создать проблемы в судах, например при рассмотрении дел о налогах, получении наследства, иммиграционных запросах.

Второе предложение — убрать сразу две статьи из конституции, заменив их на одну новую. В нынешних положениях, в частности, указывается, что своими домашними обязанностями женщина оказывает поддержку государству и что без этого «общественное благо не может быть достигнуто». Государство, в свою очередь, стремится обеспечить, чтобы матери не занимались трудом, «пренебрегая своими обязанностями по дому». Авторы поправки называют подобные формулировки устаревшими и принижающими роль женщин. Они предлагают вместо двух старых статьей вписать в основной закон новую, где основой общественного блага будет указана вся семья, а не одни лишь женщины.