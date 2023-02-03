Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил США в управлении Европой и призвал не вмешиваться в дела Анкары. Об этом пишет издание Milliyet.

По словам Сойлу, каждый американский посол, который приезжает в Турцию, думает, как бы ему быстрее организовать в стране переворот.

По словам министра, проблема является фундаментальной для Турции.

«То же самое [они] делают в Европе. Они управляют Европой, американским посольством. Европейцы не расстраиваются», — отметил Сойлу.

Он подчеркнул, что США планируют переворот в Турции, но их планы нарушил президент Реджеп Тайип Эрдоган. (Газета.Ру)