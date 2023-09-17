Информация о государственном перевороте в Конго является ложной.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала. По его словам, в Конго сейчас все тихо.

«Появилась невероятная информация о каких-то серьезных событиях, происходящих в Браззавиле. Правительство отрицает эти фейковые новости», — сказал Мунгала.

***22:48

В Конго произошел военный переворот. На данный момент известно о захвате военными административных зданий в столице страны Браззавиле, пишет LesNews.

Переворот произошел в то время, как президент страны находится в Нью-Йорке. Местные СМИ предполагают, что во главе мятежа стоит командующий президентской гвардии.