«Недавние события в Грузии очень напоминают киевский «Майдан», ситуация вокруг законопроекта об иноагентах была лишь поводом для начала попытки силовой смены власти».

Как передает ТАСС, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

«Очень похоже на киевский «Майдан». Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти», — сказал он.