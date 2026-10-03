Заявления Владимира Путина о масштабном продвижении российских войск в Украине в сентябре настолько расходятся с реальной ситуацией на фронте, что «напоминают галлюцинации», пишет Институт изучения войны (ISW). По данным института, вместо захвата заявленных Путиным 1301 кв. км российские войска за месяц понесли чистые территориальные потери в 80,81 кв. км.

Путин 1 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что за сентябрь российская армия установила контроль над 1301 кв. км украинской территории, подчеркнув, что это «в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы». ISW пришел к противоположному выводу на основании анализа ситуации на линии фронта. Если учитывать случаи проникновения российских военных на территории, которые им не удалось взять под контроль, чистые территориальные потери России в сентябре будут еще больше — 175,18 кв. км, отмечает институт.

В ISW считают, что заявления Путина создают вымышленную картину происходящего на поле боя и соответствуют усилиям Кремля представить ситуацию в выгодном для себя свете. Институт называет это частью когнитивной войны.

При этом ISW не берется утверждать, знает ли Путин о том, что озвученные им цифры не соответствуют действительности. По оценке института, Путин может получать от российского военного командования искаженные данные, что связано с глубоко укоренившейся в российской военной структуре культурой сокрытия неудач и представления руководству удобной информации.

Помимо оценки продвижения войск, Путин заявлял, что Россия способна гораздо раньше захватить всю территорию Донецкой области, чем ожидают Европа и Украина, и намекал, что Киеву целесообразнее отказаться от Донбасса, который Россия, однако, так и не смогла полностью оккупировать за 4,5 года полномасштабной войны. «Если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться?», — говорил Путин. (themoscowtimes.com)