Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы продвигаемой Баку концепции «Западного Азербайджана».

Об этом # передает со ссылкой на ТАСС.

«Я, к сожалению, не могу ничего сказать, потому что я не знаком с такими заявлениями Азербайджана на государственном уровне. Мы слышали совсем другие заявления руководства страны, руководства Азербайджана, в которых говорится как раз о завершении одного этапа и необходимости выхода на готовность к заключению мирного договора», — сказал Песков журналистам. «Поэтому конкретно по этой части заявления господина Пашиняна я сейчас ничего не могу сказать», — добавил Песков.

Ранее Пашинян заявил, что некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, что он готовится к новым боевым действиям против Армении. По словам армянского премьера, на официальном уровне в Азербайджане Республику Армения стали называть Западным Азербайджаном.