Франция сорвала участие России в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. Об этом сообщается в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

Уточняется, что из-за несвоевременной выдачи виз во встрече не приняли участие замглавы делегации, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, сотрудник российской комиссии по делам ЮНЕСКО, отвечающий, в том числе за вопросы коммуникации и информации, а также ответственный секретарь комиссии Татьяна Довгаленко.

«За последние месяцы целый ряд российских представителей без объяснения причин не был допущен к участию в международных мероприятиях на площадке организации в Париже», — сказано в комментарии.

В сентябре заместитель главы Государственной думы Петр Толстой предложил рассмотреть вопрос о выходе России из ЮНЕСКО из-за критики законопроекта, который позволит вести ограниченную вырубку лесов около Байкала.

В ноябре прошлого года Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз российским представителям для участия в Международной программе развития коммуникации в Париже.