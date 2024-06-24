Россия в ответ на новые ограничительные меры со стороны Евросоюза расширяет стоп-лист в отношении граждан ЕС, заявили в понедельник в МИД РФ.

«В ответ на эти недружественные шаги российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади заявили, что «такие действия Евросоюза нелегитимны с международно-правовой точки зрения, поскольку совершаются в обход СБ ООН, абсолютно бесперспективны и только подрывают доверие государств Глобального большинства к ЕС».

Совет ЕС в понедельник утвердил 14-й пакет санкций в отношении России, который, в частности, предусматривает введение ограничительных мер в отношении 69 человек и 47 организаций.

Новый санкционный пакет также вводит запрет на перегрузку в портах Евросоюза российского сжиженного природного газа (СПГ) для поставок в третьи страны, сообщил Совет ЕС. Также в Брюсселе приняли решение ввести запрет на использование компаниями ЕС Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) за пределами России. Кроме того, Евросоюз в рамках 14-го пакета ужесточил экспортный контроль в отношении еще 61 организации, в том числе компаний, расположенных в КНР, Турции, ОАЭ. (interfax.ru)