Канада включила в санкционный список против двух физических и двух юридических лиц Ирана в ответ на постоянные серьезные нарушения Ираном международного мира и безопасности, приводящие к серьезным международным кризисам.

Как сообщает # со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Канады, в санкционный список попали министр обороны Ирана генерал Мохаммад Реза Аштиани, генеральный штаб страны, а также центральный штаб Хатам-уль-Анбия во главе с его командующим Голамом Али Рашидом.

Эти меры накладывают запрет на операции, связанные с физическими и юридическими лицами, включенными в список, фактически замораживая любые активы, которые они могут иметь в Канаде.

Канада вводит эти санкции в координации с союзниками по G7, в частности США и Великобританией, которые сегодня ввели аналогичные санкции.