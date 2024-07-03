Развитие отношений с Европой повышает устойчивость Армении. Об этом сегодня, 3 июля, заявил секретарь Совбеза Армен Григорян. Говоря конкретнее, он имел ввиду развитие отношений между Арменией и странами Восточного партнерства. Да, стремление официального Еревана заручиться поддержкой Запада и диверсифицировать свою внешнюю политику — шаги понятные и ожидаемые. Но в том то и дело, что между заявкой и реальностью — огромная пропасть.

О чем, собственно говоря, и заявил вчера журналистам экс-глава МИД Армении Вардан Осканян, касаясь армяно-российских отношений и ориентира в сторону Запада. «Ориентация в сторону Европы — блеф, наш народ вновь обманывают. В ЕС нас никто не ждет, может быть, через 20-30 лет это и произойдет, но те, кто сегодня об этом говорит, этого просто не увидят»», — очень жестко и конкретно обрисовал он перспективы Армении.

По словам В.Осканяна, Россия может заменить Армению Азербайджаном, вообще забыть про РА и решить свои стратегические проблемы посредством Баку. «Мы уже потеряли дорогу «Север-Юг». Недавно смотрел три разные передачи, Армении нет ни на одной карте. Эта дорога идет из Индии, от Бандер-Аббаса в Россию и Европу через Азербайджан, а наши до сих пор говорят о каком-то «Перекрестке мира», — подчеркнул он. Но и это было еще не все. По словам экс-главы МИД РА, Армения не только уже потеряла эту дорогу «Север-Юг», но и дорога » Восток-Запад» для нее с пока не существует.

«Грузия проводит гораздо более комплементарную политику. Азербайджан всегда умел сохранять баланс, теперь он может еще больше углубить свои отношения с Россией вопреки нам и заменить нас, Грузия доведет свои отношения с Россией до нормального состояния, а мы будем в полной изоляции. К этому ведет политика этих властей, и эта угроза стоит перед нами. В регионе происходят серьезные изменения, может произойти резкая смена ролей. В условиях нынешней политики Азербайджана и Грузии, даже если мы пойдем на 100% в сторону Запада, это потеряет свою ценность, потому что мы попадем под влияние Турции, оно станет опосредованным. А когда Россия найдет нам замену в регионе, то может игнорировать нас настолько, что мы не сможем от этого оправиться», — подчеркнул Осканян.

На этом фоне весьма интересный текст выдало ереванское издание «Грапарак». Оно утверждает, что» геополитические развития, в частности возможная смена правящих режимов США и Франции, параллельное этому вероятное фиаско Украины и, соответственно, восстановление позиций России, в очередной раз подтолкнули некогда русофоба Никола Пашиняна в объятия Владимира Путина».

Издание делает вывод, что премьер-министр РА Никол Пашинян просчитал, что после победы на украинском фронте Россия «вернётся» в регион и уладит здешние проблемы. «А поскольку лидеры защищающих его сверхдержав прощаются с властью, то сейчас самое время повернуться от Запада в сторону России. Именно в этом причина того, что накануне Пашинян многим пригрозил пальцем, заявив, что вопрос членства в ЕС не будет вынесен на референдум. И в тот же день поспешил командировать посла РА в России Вагаршака Арутюняна (которому, к слову, осталось служить на занимаемой должности всего несколько месяцев) в российский город Белгород, где в результате ракетного обстрела со стороны украинских ВС был разрушен один из жилых домов. И это, несмотря на то, что катастрофа имела место еще 12 мая», — пишет «Грапарак».

Источники данного издания в «Гражданском договоре», зло насмехаясь, отмечают, что в ближайшем будущем армянский народ станет свидетелем новых эпизодов, в которых армянские чиновники разного ранга будут «лизать российский сапог». Да, не меньше и не больше. Как говорится, вот и сказке конец, а кто слушал- молодец. При этом, приблизительно в таком же тоне выдержана и статья , опубликованная изданием «Армениан Репорт».

Там констатируют, что уже появилась новость — прошедшие в Европарламент правые партии интенсивно работают над созданием новой фракции, чья деятельность будет направлена против нынешней политики ЕС, включая антироссийские санкции. Издание также напоминает, что на внеочередных парламентских выборах во Франции, состоявшихся в воскресенье «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен и Жорданом Барделлой набрало 34% голосов.

«Вряд ли стоит напоминать о позиции Ле Пен по отношению к преступлениям России. Она их оправдывала. Да, при этом она отрицала получение финансирования из России. Но кто и когда из политиков признавался в таком, даже будучи пойман за руку?! В любом случае появилась уже информация о том, что и члены французской партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» ведут переговоры с другими группами в Европейском парламенте (ЕП), в результате чего партия, возможно, присоединится к альянсу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Патриоты за Европу». И это ровно то, о чем мы говорим — имеет место тенденция, крайне выгодная путинской России», — пишет «Армениан Репорт».

А каков главный их вывод? Там бьют в набат. Мол, все чаще звучат разговоры о важности мира на условиях России. «Именно так и выглядит капитуляция перед диктатурой. И это та данность, которая угрожает армянской демократии. Она может быть уничтожена сразу, как только Путин добьется всего, чего хотел от Украины. А вероятность такого развития ситуации очень большая»,- констатирует это армянское издание. Что доказывает большую вероятность того, что совсем скоро мы можем увидеть очередной «финт ушами » со стороны официального Еревана. Который, можно предположить, будет лизать далеко не только сапоги России.