Впервые в Киев приехал лидер страны другого лагеря. С одной стороны, Венгрия — член ЕС и НАТО, однозначно поддерживающих Украину в военном противостоянии с Россией, с другой – на протяжении всего периода широкомасштабной войны в центре Европы премьер-министр этого европейского государства Виктор Орбан отказывается принимать участие в военной помощи Украине и блокирует инициативы ЕС, а также выступает за снятие санкций с Москвы.

Орбан приехал в Киев на следующий же день после того, как Венгрия стала председателем Совета ЕС на ротационной основе, и через несколько дней после его общения с Зеленским на саммите ЕС в Брюсселе. Что примечательно — это был его первый зарубежный визит после получения председательства в ЕС, свидетельствующий о том, что он намерен максимально использовать трибуну ЕС для продвижения своего видения урегулирования военного конфликта между Москвой и Киевом, который, кстати, совпадает с российской позицией.

И хотя перед визитом пресс-служба Орбана объявила программой визита обсуждение «текущих вопросов венгерско-украинских двусторонних отношений и возможности достижения мира», изначально было понятно, что первозадачей венгерского премьера станет продвижение мирных инициатив российского президента Владимира Путина и кандидата в президенты США, экс-президента Дональда Трампа, с которым он встречался в его резиденции Мар-а-Лаго в начале марта.

Отметим, Москва декларирует готовность к прекращению огня и началу переговоров, но только после того, как Киев выполнит множество условий: выведет войска из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, откажется от планов вступить в НАТО и т. п., что, по мнению многих западных комментаторов, лишь позволит Москве накопить силы перед следующим наступлением.

Прогнозы оправдались, вывод о чем можно сделать из сообщений в СМИ и заявлений украинского и венгерского лидеров на совместном брифинге по итогам встречи, а также интервью Орбана Die Weltwoche. В которых он признал, что предложил Владимиру Зеленскому подумать над прекращением огня на линии фронта для начала переговоров с Россией. В то же время, Орбан не настаивал на своей инициативе и воспринял украинские аргументы, отмечает «Украинская правда».

«Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного иначе, сделать перерыв — прекратить огонь и потом начать и продолжить переговоры, ведь прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров», — сказал Орбан.

А уже в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche он прокомментировал реакцию Зеленского на свое предложение — Владимиру Зеленскому не очень понравилось предложение о прекращении огня, у него возникли некоторые сомнения, но он предложил поразмышлять и подумать над идеей. Как пояснил Орбан, у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине». «Поэтому он понял мою позицию, он объяснил свои пределы возможного, и мы посмотрим, как нам это продолжить», — добавил премьер.

И более чем откровенно озвучил свою позицию — война в Украине «не наша», подчеркнув, что его страна стремится к миру, а не продолжению конфликта.

«Пресс-конференция была немного прохладной, потому что ожидания были очень высокими. И журналисты не знали, что произойдет. Будет ли это публичная дискуссия и конфронтация между двумя лидерами, будет ли это больше заявление о сотрудничестве, или что вообще происходит? Когда кто-то приезжает в Украину, то легко предсказать, что произойдет, все говорят, что мы — Украина, мы с вами, это наша война и все такое. Но вы знаете, венгерская позиция другая. Мы не считаем, что это наша война», — подчеркнул Орбан.

Какова была реакция президента Украины в ответ на предложение Орбана, пока неизвестно. Зеленский в своем выступлении лишь упомянул, что Венгрия поддержала мирные инициативы Украины на саммите в Швейцарии. И коснулся вопросов двусторонних отношения, сообщив, что они с Орбаном обсудили наиболее принципиальные вопросы — торговлю, трансграничное сотрудничество, сотрудничество в гуманитарной сфере, инфраструктурные и энергетические вопросы.

О реакции украинской стороны на предложение Орбана можно судить по заявлению заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовква. «Киев выслушал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, но считает, что такие инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования», — сказал он.

«Он [Орбан] высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий. Президент выслушал собеседника, однако в ответ изложил свою позицию. Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная. <…> дело в том, что такие процессы [прекращение огня] не могут рассматриваться в отрыве», — сказал он в эфире украинского телемарафона. Жовква добавил, что позиция Украины заключается в том, чтобы добиваться урегулирования по линии инициированных Киевом саммитов мира.

Но сегодняшнее обращение президента Владимира Зеленского к Дональду Трампу, в котором он призвал кандидата в президенты озвучить срочно свой план быстрого завершения войны в Украине, свидетельствует об усилении опасений украинского лидера относительно будущего своей страны после инициатив Орбана, совпадающих с путинскими и трамповскими.

«Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность — мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать», – сказал президент Украины в интервью Bloomberg.

Он заявил, что «потенциально готов» встретиться с Трампом и выслушать предложения его команды. «Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей. Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни», – сказал Зеленский.

Но вернемся к самому Орбану. Встреча Орбана с Зеленским продемонстрировала миру глубокие различия между двумя лидерами относительно взгляда на завершение войны и установление мира на континенте. Комментарии Орбана отражают его давний призыв к мирному урегулированию, в то время, как Зеленский неоднократно отвергал требования о прекращении огня с Москвой, настаивая на выводе российских войск с украинской территории.

Но тут возникает вопрос: действительно ли Венгрия – член ЕС и НАТО, блокирующая помощь Украине, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, отказывающаяся участвовать в планирующемся расширении поддержки НАТО для Украины, несогласная с ударами по территории РФ западным оружием, имеющая интенсивные контакты с Россией, является союзником Москвы?

Ответ, на который дает политолог Янош Сиртеш в статье для Neue Zürcher Zeitung. «На самом деле Орбан является поклонником внутриполитических «успехов» Путина в отношении его собственных амбиций, но он не является сторонником Путина.

Его внешнеполитические интриги направлены не на помощь России, хотя де-факто это так, а на расширение национального суверенитета. Речь идет об интересах нации, что декларируется как центральный компонент политики Орбана», — пишет он.

И этим все сказано. Иначе, что делает Венгрия в ЕС и НАТО? Его деструктивные усилия в пользу России по задержке поддержки Украины часто удается переломить в обмен на те или иные уступки. Как это было в ситуации с планируемой передачей Брюсселем Украине денег, якобы причитающиеся Венгрии. И хотя ЕС это отрицал, в результате он отказался от своего вето за «цену» неполучения Киевом этих средств, тем самым будто бы одержав «победу». Это характерный для него подход, отмечает Янош Сиртеш.

Или, когда Орбан, всегда публично отвергавший эмбарго против России, согласился на все планы по введению эмбарго в обмен на уступки. Иногда европейским лидерам даже приходилось прибегать к хитростям, чтобы нейтрализовать Орбана. Например, когда лидеры ЕС должны были согласовать старт процесса переговоров с Киевом о вступлении в Евросоюз, канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану «сходить за кофе» — чтобы это решение было принято в отсутствие венгерского премьера, но тот мог бы с чистой совестью говорить, что не голосовал за него.

Но теперь, когда Венгрия временно возглавила Совет ЕС, как считает украинский политолог Владимир Фесенко, Орбан может захотеть улучшить отношения с Киевом, «Венгерскому премьеру, чтобы не разрушить свое председательство, не сделать его сугубо конфликтным и, в конце концов, возможно провальным, нужно продемонстрировать свой политический вес в роли представителя ЕС», — цитирует его «Украинская правда».

И с этим мнением можно согласиться.