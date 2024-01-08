Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что самые сложные с экономической точки зрения времена для граждан страны еще впереди. Его цитирует РИА Новости.

По словам министра, Франция должна сэкономить минимум €12 млрд в 2025 году.

«В плане государственных финансов самое сложное нас еще ждет», — сказал он в ежегодном обращении к экономическим субъектам.

Как отметил Ле Мэр, решения, которые французские власти приняли и которые им еще необходимо будет принять, являются очень трудными.

«После прекращения тарифных субсидий из-за взлета цен на энергетику мы выступим с новыми предложениями в ближайшие недели, в особенности в том, что касается пересмотра госрасходов», — добавил он.