Часовой дом Rolex выставит на благотворительный аукцион уникальную коллекцию Cosmograph Daytona Four Seasons, вдохновленную временами года. Каждая модель часов выпущена в единственном экземпляре и будет продана через аукционную компанию Phillips в Лондоне.

«Весна» получила циферблат из зеленого хризопраза, фиолетовые бриллианты в качестве часовых меток и безель с 36 фиолетовыми сапфирами трапециевидной огранки. У «Лета» бирюзовый циферблат и безель с розовыми сапфирами, «Осень» с горчично-желтым циферблатом из мукаита и зелеными турмалинами. Завершает коллекцию «Зима» с циферблатом из голубого опала и безелем из сапфиров с градиентом от синего до цвета фуксии.

Коллекция выполнена из 18-каратного желтого, белого или розового золота Everose либо платины 950-й пробы. На каждом экземпляре также установлены 54 бриллианта круглой огранки на ушках корпуса и индивидуально подобранные драгоценные камни в качестве часовых меток.

Торги пройдут 28 сентября, все вырученные средства направят в Фонд Роджера Федерера и экологическую организацию Re:wild, сооснователем которой является Леонардо ДиКаприо. Ориентировочная стоимость каждой модели около $5 млн.