Бывший глава правительства Пакистана, лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имран Хан выставит свою кандидатуру на предстоящих 8 февраля выборах в парламент исламской республики.

Как передает ТАСС, об этом сообщили газете Dawn адвокаты находящегося в тюремном заключении политика.

«Имран Хан уполномочил меня сообщить, что он будет среди кандидатов, баллотирующихся от ДЗС на парламентских выборах, — сказал адвокат Али Зафар. — Он будет баллотироваться как минимум в трех избирательных округах Пакистана — в Исламабаде, Лахоре и Мианвали».

«Движение за справедливость» была создана Имраном Ханом в апреле 1996 года, и с тех пор он является ее бессменным лидером.

Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годы. Экс-глава правительства Пакистана был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. В октябре прошлого года избирательная комиссия отстранила его от выборов и лишила права занимать правительственные должности сроком на пять лет из-за «некорректного» заполнения финансовой отчетности о доходах на посту премьер-министра.