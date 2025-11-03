В Италии задержали банду, члены которой на протяжении пяти лет воровали одежду со склада Versace, пишет La Stampa.

«По данным прокуратуры, банда, в которую входили не менее восьми человек из Турина, Новары и несколько из Косово, совершала кражи в период с 2021 по 2025 год», — сказано в публикации.

Покуратура приступила к расследованию после того, как сотрудница Versace случайно обнаружила на платформе Vinted фирменную толстовку, ранее пропавшую со склада. Одежда продавалась с оригинальными бирками, но по цене почти вдвое ниже магазинной.

Удалось выяснить, что главарем банды был некий мужчина, годовой доход которого составлял всего лишь 27 тысяч евро (2,5 млн рублей). При этом он регулярно хвастался в соцсетях фотографиями в дорогостоящих брендовых вещах, в том числе от Versace, одна из которых стоила восемь тысяч евро (750 тыс. рублей). А в гараже у собственной бабушки он прятал конверты с наличкой, а также несколько пар часов Rolex.