Гусейн Гасанов приглашает людей, вдохновленных его успехом и образом жизни, вступить в свою «банду».

За это самый богатый азербайджанский блогер в Москве выставил цену: 1 месяц — 15$, 6 месяцев — 78$, 12 месяцев — 120$.

Банда — наиболее частое обращение Гасанова к своим подписчикам.

Суть вступления в банду блогера заключается в подписке на закрытый телеграм-канал, созданный Гусейном.

Вот как он сам объясняет свою идею:

«Решил создать «закрытый телеграм-канал», в котором буду делиться своими мыслями, образом жизни, книгами, которые я слушаю, и практиками, которые я выполняю для своего развития и достижения целей. Жизнь мечты состоит из мелочей, и я покажу вам, из чего состоит мой успех».

Также Гасанов обещает: «Буду рассказывать вам о том, как я занимаюсь саморазвитием, преодолеваю трудности в жизни и, несмотря на них, продолжаю двигаться к своим целям.

При этом я понимаю, что меня смотрит большая и разная аудитория, и не всем это может быть интересно, ведь многие из вас пришли ко мне, видя ту жизнь, которой я живу, или смотря те видео, которые я снимаю».

И подчеркивает: «Мне недавно мой друг сказал: «Бро, тебя можно воспринимать по-разному, но твоя жизнь действительно вдохновляет. Многие молодые люди мечтают о такой популярности, финансовых возможностях и круге общения, которые есть у тебя.

Именно твое отношение к жизни сделало тебя таким, и было бы ценно, если бы ты поделился этим с людьми».

Далее блогер рассказал подписчикам о том, что в книге у шейха Дубая он прочитал его мысль о том, что он вкладывает усилия именно в людей, формируя лидеров, и признался, что именно это его и вдохновило.

Только вкладывать в людей Гусейн Гасанов решил не бесплатно:

«Я сделал доступную для всех стоимость ежемесячной подписки — $15 (пару чашек кофе). Это одно из самых выгодных вложений в свою жизнь», — считает Гасанов и подчеркивает:

«Этот канал — мой вклад в твою жизнь. Я верю, что это придаст тебе больше уверенности в себе».

Напомним, что недавно, в интервью # Гусейн Гасанов пообещал разыграть среди подписчиков квартиру в Sea Breeze Resort.