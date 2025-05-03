Новый президент Ирана делает ставку на региональное сближение. Готов ли Баку к новому этапу в отношениях с Тегераном?

С первых дней своего президентства Масуд Пезешкиан демонстрирует курс на сближение с соседями. Его первый зарубежный визит — в Азербайджан — стал не только жестом доброй воли, но и заявкой на новую региональную архитектуру. Станет ли этот визит началом качественно нового этапа между Баку и Тегераном — зависит от множества факторов.

Иран и Азербайджан — соседи с общей границей, богатой историей и сложной политикой. Отношения между ними в последние годы напоминали маятник: от сотрудничества в энергетике и логистике до дипломатических скандалов. Визит Масуда Пезешкиана стал попыткой переломить инерцию недоверия.

Что обсуждали в Баку

На повестке дня — вопросы транспорта, энергетики, торговли и региональной безопасности. Особое внимание уделили проекту железнодорожного и автомобильного сообщения через Нахичевань, который может связать Иран с Азербайджаном и Турцией, минуя Армению.

Президент Пезешкиан подчеркнул важность «решения региональных вопросов силами самих стран региона, без вмешательства внешних игроков». В Баку его слова восприняли как позитивный сигнал, особенно на фоне обострённого геополитического контекста.

Факторы сближения: экономика и прагматизм

Экономические интересы двух стран — мощный двигатель возможного сближения. Азербайджан заинтересован в новых маршрутах и энергетических обменах, а Иран — в транзитных возможностях и расширении торговли. Кроме того, этнический фактор играет свою роль: Пезешкиан — этнический азербайджанец, и его культурное родство с Азербайджаном делает диалог более гибким.

Однако сближение будет возможным только при чётком разграничении сфер экономического и политического взаимодействия.

Тени над отношениями: Израиль и конкуренция

Главный камень преткновения — тесное сотрудничество Азербайджана с Израилем. Иран открыто воспринимает его как угрозу. Неудивительно, что после визита в Баку британская пресса распространила слухи о «жёстких заявлениях» Пезешкиана по поводу израильского влияния — информация, которую в Баку решительно опровергли.

Кроме того, Иран конкурирует с Турцией за влияние в регионе, а Азербайджан находится в тесном военном и экономическом союзе с Анкарой. Это накладывает дополнительные ограничения на глубину и темпы сближения с Тегераном.

Возможные сценарии

Политологи выделяют три вероятных сценария развития:

Ограниченное партнёрство — наиболее реалистичный путь: экономическое сотрудничество без выхода на высокий уровень политического доверия;

— наиболее реалистичный путь: экономическое сотрудничество без выхода на высокий уровень политического доверия; Глубокая нормализация — возможна при условии умеренного внешнеполитического курса и снижения роли «третьих сил»;

— возможна при условии умеренного внешнеполитического курса и снижения роли «третьих сил»; Эскалация и откат — в случае новых провокаций, киберугроз или усиления антиизраильской риторики.

Шанс есть, но не бесконечный

Визит Пезешкиана — не гарант сближения, но важный тест на зрелость внешнеполитических подходов с обеих сторон. Будут ли отношения Баку и Тегерана развиваться в духе прагматизма или вернутся к напряжённости — зависит от умения лавировать в непростой шахматной партии Южного Кавказа.