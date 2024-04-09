Согласно данным американской разведки, Иран планирует нанести «ответный» удар по Израилю с использованием дронов Shahed и крылатых ракет. Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что «ответ Ирана будет пропорциональным»: то есть, по израильскому посольству в одной из стран региона. Предположительно, это произойдет между 5-10 апреля.

Удар по зданию консульского отдела посольства ИРИ в Дамаске был нанесен 1 апреля. В числе погибших – один из ключевых командиров иранских подразделений специального назначения, сил «Аль-Кудс», бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Рахими, и пятеро их сослуживцев. В Иране их назвали военными советниками в Сирии.

Министерство обороны Сирии сообщило, что израильские самолеты нанесли удар со стороны Голанских высот. Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян назвал удар по консульскому отделу «нарушением всех возможных международных конвенций». Иран поклялся ответить на этот удар.

Насколько высока вероятность, что такой удар состоится в ближайшее время? И по какой из стран в регионе, где имеются израильские диппредставительства, он может быть нанесен?

На эти вопросы # ответили известные израильские эксперты по региону.

Исследователь-иранист, журналист Михаэль Бородкин:

— Действительно, удар по израильскому дипломатическому представительству или по объекту еврейской общины в какой-нибудь стране представляется самым вероятным ответом Ирана на ликвидацию генералов и офицеров КСИР. Другие варианты ответного удара, такие, как ракетный обстрел Израиля непосредственно с территории Ирана или обстрелы руками «Хизбаллы», чреваты для Ирана тяжелыми последствиями — резкой эскалацией напряженности, вмешательством США в конфликт и т. д.

Иранская пропаганда делала много угрожающих заявлений в связи с этим, особенно выделяя Азербайджан, ОАЭ и Иракский Курдистан — хотя в последнем официальных израильских представительств нет. Но вовсе не обязательно, что мишенью будет выбран Азербайджан или ОАЭ, хотя бы по причине того, что и там, и там серьезно относятся к вопросам безопасности. В 1990-х годах Иран атаковал посольство Израиля в Аргентине, были также нападения на дипломатов в Болгарии и в Индии, попытка совершить покушение на дипломатов в Таиланде. Так что, иранцы будут искать страну, где легче провернуть такое нападение. Возможно, выберут африканское государство.

Вместе с тем, израильские и западные спецслужбы все это понимают, и будут делать все возможное, чтобы сорвать такой теракт. Поэтому я бы не исключил, что в обозримом будущем такое нападение не состоится.

Политэксперт, публицист Авигдор Эскин (Иерусалим):

— Иран стоит за всеми террористическими организациями, воюющими с Израилем. Параллельно Иран приближается к созданию ядерного оружия. Это делает прямое столкновение с Израилем вероятным.

Однако, едва ли что-то случится в обозначенные даты. Израиль готов к попыткам Ирана ударить по какому-либо израильскому объекту. Ответ будет для Ирана невыносимо тяжелым. Поэтому трудно представить себе немедленную эскалацию.