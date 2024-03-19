Армия Франции готовится к «самым тяжелым столкновениям», чтобы в случае необходимости отстаивать государственные интересы. Об этом написал начальник штаба сухопутных войск генерал Пьер Шилль в колонке для Le Monde.

«Чтобы обезопасить себя от агрессии и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым тяжелым столкновениям, говорит об этом и показывает это. Если хочешь мира — готовься к войне», — говорится в тексте.

Шилль подчеркнул, что Франция обладает рядом преимуществ в контексте баланса сил и новых форм военных действий. Речь идет о географическом положении Франции, позициях Парижа внутри Евросоюза, а также о ядерных силах, которые, по его словам, нельзя считать универсальной гарантией безопасности.

Генерал напомнил, что Париж связан с рядом стран оборонными соглашениями, у него есть международные обязательства, из-за чего Франция не застрахована от возникающей геополитической напряженности.

Шилль также подчеркнул, что наличие боеспособных сил, которые могут взаимодействовать с войсками союзников, продиктовано «стратегической солидарностью» с другими странами Европы и обязательствами в рамках НАТО.

До этого Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности проведения французскими войсками наземных операций в Украине.